وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لـ "السكك الحديدية"

ترأس وزير النقل الفريق مهندس /كامل الوزير اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي عن عام 2019 حيث حققت الشركة 305 مليون جنيه ايرادا عام 2019 مقابل 272 مليون جنيه عام 2018 وحققت 12 مليون جنيه ارباحا عام 2019 مقابل 6 مليون جنيه عام2018 و تم خلال الإجتماع استعراض كافة الاجراءات التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارت والورش من اعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا وكذلك استعراض جهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات و تصنيع الاثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.

ووجه الوزير باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات على مدار الساعة واماكن التردد الكثيف من الركاب مثل شبابيك التذاكر لمواجه فيروس كورونا والتطوير المستمر لمنظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة وإستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات علي مستوي الجمهورية