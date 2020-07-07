لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية بالكواشف الحرارية

استقبلت اللجان الفرعية للثانوية العامة في القليوبية، طلاب الثانوية بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة قبل دخول الامتحان، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة في القليوبية، برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية، وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية وفريق العمل بالغرفة، لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى توفير سبل الراحة للطلاب، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم، لافتا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات ومتمنيا التوفيق للطلاب والنجاح لهم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية امتحان مادة الفيزياء للعلمي والتاريخ الأدبي، على مدار 3 ساعات من 10 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية كردونا أمنيا وحرما آمنا بمحيط اللجان في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية لتأمين اللجان، كما شهدت اللجان أعمال التطهير والتعقيم وتوفير متطلبات الوقاية والحماية للطلاب والملاحظين.