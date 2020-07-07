صور.. تعافي 11 حالة جديدة من كورونا بعزل المدينة الجامعية في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المدينة الجامعية للبنات المخصصة لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة، بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي المدير العلاجي والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور نبيل نصر المدير الحالي لعزل المدينة الجامعية على المجهود المبذول.