إصابة مدير ومشرف بـ"إسعاف بني سويف" وحكم دولي سابق بكورونا

أعلنت مصادر بمديرية الصحة في بني سويف، إصابة الدكتور إسلام عساف، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث جرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي قبل أن يجري تحويله إلى مستشفى 15 مايو بالقاهرة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت المصادر إلى أن صابر زباق مشرف بمرفق الإسعاف، أصيب بفيروس كورونا وجرى عزله منزليا لتلقي العلاج تحت إشراف أطباء مديرية الصحة.

وفي السياق ذاته أعلن توني عثمان، الحكم الدولي السابق، رئيس نادي شبان بني سويف، إصابته وزوجته بمرض فيروس الكورونا، حيث خضعا للعزل المنزلي تحت إشراف طبي بمديرية الصحة، وتحسنت حالتهما.

فيما أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، تعافي 26 مصابا بفيروس كورونا داخل مستشفى الفشن المركزي وحميات بني سويف.