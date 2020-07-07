 إدراج مجلة ألسن عين شمس في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية خطت خطوة مهمة على طريق تدويل إصداراتها البحثية والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة الدولي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم إدراج مجلة "فيلولوجي"، التي تصدرها الكلية منذ عام 1980، في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية "Arabic Citation Index"، الصادر بالتعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة "Clarivate Analytics" العالمية.

وأوضحت "رشاد" أنه في هذا الإدراج اعتراف رسمي باستيفاء المجلة لمعايير التصنيف، وهي أن يكون لها رؤية وأهداف واضحة، وترقيم دولي ISSN، كما أن لها صفحة على بنك المعرفة المصري، فضلا عن وجود ملخصات للأبحاث وقائمة بالاستشهادات وسياسة تحكيم واضحة، وعلاقة وثيقة بين أهداف المجلة ومحتواها فضلا عن جودة لغة الأبحاث.

وأكدت أن الكلية تسير وفق توجهات إدارة الجامعة، التى تعمل على ضرورة تبنى معايير جودة البحث العلمي والعمل المتواصل على تحسين مخرجاته بحيث تتعزز الريادة العلمية للكلية في مجال الترجمة ودراسة اللغات، كذلك المجهودات التي بذلتها إدارة الجامعة في مجال تدويل إصدارات الجامعة وأبحاثها خلال فترة وجيزة، بجانب العديد من الإنجازات على مستوى قطاع الدراسات العليا والبحوث.

كما أعلنت عميد الألسن عن تدشين شراكات محلية وأجنبية لتطوير آليات البحث العلمى والارتقاء بمستوى مضمونه، والمساهمة في رفع التصنيف الدولي للجامعة من خلال زيادة معدلات النشر الدولي، فقد أحرزت جامعة عين شمس تقدماً كبيراً فى السنوات الأخيرة في معايير السمعة الأكاديمية، وسمعة خريجيها في سوق العمل، فضلاً عن ارتفاع معدلات النشر العالمي في الدوريات والمجلات العالمية المعترف بها على "SCOPUS".

وأشارت إلى أن كلية الألسن قد اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة نحو تطوير إصداراتها التي تشمل مجلة فيلولوجي وصحيفة الألسن ومجلة "Textual Turnings" التي يصدرها قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، ومن بين هذه الإجراءات ضم عدد من العلماء الأجانب إلى هيئة تحرير المجلات وإنشاء رابط إلكتروني لكل مجلة من خلال بنك المعرفة المصري.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الكلية بصدد الاتفاق مع دار المنظومة لرفع جميع إصداراتها على قاعدة بيانات الدار، الأمر الذي سيزيد من تنافسية هذه الإصدارات.