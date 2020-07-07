علاء والي ينعى الفريق العصار: سيظل علامة فارقة في التاريخ

نعى المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس الاثنين.

وقال النائب إن مصر فقدت رجلاً وطنياً كان يعمل في صمت بكل أمانة وإخلاص من أجل الوطن، شهد له التاريخ ووهب حياته لخدمة بلده، سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر.

وأكد النائب علاء والى، أن مصر فقدت رجلاً عسكرياً من أبرز الرموز العسكرية والكفاءات والذى وهب حياة من أجل حماية واستقرار البلاد في ظروف صعبة فكان مثالاً للأمانة حظى بتقدير وحب الشعب المصرى له.

وأعرب النائب علاء والي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً صبر المؤمنين.