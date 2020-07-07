وكيل نقل البرلمان: تصدي النيابة لـ "تيك توك" ردع للجناة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن وقائع القبض على عدد من فتيات "تيك توك"، مؤخرا، بسبب الفيديوهات المسئية التي انتشرت لهم؛ أظهرت دورا بارزا ومحوريا للنيابة العامة في الحفاظ على قيم المجتمع المصري ومبادئه وثوابته وثقافته السائدة.

وأشار إلى أن تصدي النيابة العامة لشباب "تيك توك" نابع من إحساسها بالخطر ومدى الأضرار التي تلاحق الوطن من تلك الفيديوهات وأثرها على ثقافة المجتمع والتحريض على انتشار الجريمة بكل أشكالها، منوها على أن هذا الدور للنيابة له الأثر الأكبر في الردع للجناة أو من يقلدهم.

وأوضح أنه ركزت هذه النوعية من الشباب الذين تم القبض عليهم وغيرهم من مشاهير هذه المواقع، على تحقيق المكسب السريع دون النظر إلى نوعية المحتوى المقدم وهو ما دفعهم للجوء إلى ما يجذب الجمهور، لتحقيق ملايين المشاهدات، ولم يظهر سوى الإسفاف والمقاطع الفاضحة الصادرة عن فتيات وفتيان بسن المراهقة.

وأشار إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا أصبح تطبيق "تيك توك" من بين أبرز التطبيقات استخداما مع الحجر الصحي الذي أجبر الملايين من الأشخاص حول العالم على التزام منازلهم، ما زاد من استخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.