نقل منار سامي فتاة "تيك توك" لسجن قها في بنها بعد تجديد حبسها 15 يوما

أودعت أجهزة الأمن بالقليوبية منار سامي فتاة التيك توك ببنها سجن قها لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وتحفظت أجهزة الأمن بالقليوبية على والد وأشقاء منار فتاة التيك توك لاتهامهم بالتعدي على السلطات والتشاجر مع طاقم حراسة وتأمين محكمة كفرشكر خلال نظر جلسة تجديد حبس المتهمة منار اليوم والتي تقرر خلالها تجديد حبسها في التحريض على الفسق والفيديوهات المخلة لمدة 15 يوما.

وحاولت والدتها إدخال ابنة المتهم لها لرؤيتها فمنعها الحرس فحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق .

قالت حياة رمضان والدة منار سامي إن الأسرة تخضع للتحقيق في الواقعة بعد اتهام أحد أفراد الأمن لهم بالتعدي على الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة.

وأضافت خلال جلسة تجديد حبس نجلتها منار اليوم، أنهم حاولوا إدخال طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات لرؤيتها إلا أن رجال الأمن رفضوا وتم حدوث مشادة بين زوجها وابنها وابنتها الثانية من ناحية وأحد أفراد الأمن وتم حجزهم الآن وعرضهم على النيابة العامة.

وأشارت والدة منار إلى أنها لم تتمكن خلال الجلسة من رؤية ابنتها عن قرب، مشيرة إلى أن انتهاء ظهرت منهارة وحزينه، لافتة إلى أنها قامت بالإشارة إليها.

كان قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر قرر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك" في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها بصحبة شخص يدعي زيكا بحوزته مخدرات بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.