انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة الفيوم 11 يوليو

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة أنهت جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، قبل انطلاق امتحانات السنوات النهائية بمرحلتي البكالوريوس واليسانس بفترة، لافتا إلى أن السبت 11 يوليو الجاري، بداية الامتحانات بالجامعة للسنوات النهائية بجميع الكليات.

وأوضح شديد لـ"الوطن"، أنه جرى توفير جميع البوابات وأجهزة قياس الحرارة والمطهرات قبل الامتحانات والتعقيم الدروي للقاعات والمدرجات قبل وبعد بدء الامتحانات، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة يسعى دوما للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل أي شئ.

وتابع، رئيس جامعة الفيوم، بأن مجلس الجامعة وافق على تسكين 540 طالبا وطالبة من طلاب السنوات النهائية بمختلف كليات الجامعة اعتبارا من غدا الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020م، لافتا إلى أنه تقرر تخصيص غرفة مستقلة لكل طالب أو طالبة حرصا على سلامتهم وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي.