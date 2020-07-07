السكة الحديد والمترو يعقمان القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، صباح اليوم الثلاثاء، إضافة إلى عقد ندوات توعوية للعاملين عن فيروس كورونا وطرق مجابهته والتعامل معه، للوقاية من تفشي كورونا.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن أعمال التعقيم والتطهير بمحطات السكة الحديد تتم بشكل مدروس ومحسوب، إضافة إلى تعقيم كل القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى قبل انطلاق الرحلات بشكل يومى، لتوفير السلامة والأمان للركاب، مؤكداً أن الهيئة لم ترصد أى حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي.

وأشار رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن جميع مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد تتم بشكل طبيعي رغم جائحة كورونا، وتشمل المشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحاً أن هناك حالة من الانضباط داخل المنظومة بفعل تطبيق غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، إضافة إلى تواجد جميع قيادات السكة الحديد بمواقع العمل، لمتابعة سير انتظام العمل ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن جميع ورش صيانة السكة الحديد تعمل بشكل طبيعي لمواصلة أعمال صيانة القطارات سواء الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة، لافتا إلى أن هناك تعقيم دورى لكل ورش الصيانة، لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين.

ومن جانبه، أكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيراً إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يومياً، إضافة إلى تعقيم وتطهير البوابات الإلكترونية المخصصة للدخول والخروج، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، كمان أن جميع الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن هناك رقابة صارمة بالمحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية.