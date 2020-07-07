التنمية المحلية: استردينا نحو 6 ملايين متر مربع من أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء والتواصل الدائم من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، مع المحافظين فيما يتعلق بتنفيذ هذه التكليفات بضرورة التصدي للبناء المخالف لأنها توجيهات من القيادة السياسية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم استرداد 6 ملايين و414 ألف و795 متر مربع أراضي بناء وعدد إزالات 7859 إزالة منذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مخالفات الزراعة على أملاك الدولة تم إزالة 2192 على مساحة تم استردادها وعادت لولاية المحافظات 17 ألف فدان و493.

وأكد أن وزير التنمية المحلية شدد على المحافظين أن الأراضي المستردة يتم الحفاظ عليها بغض النظر إذا كانت على ولاية المحافظة أو أي وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن مخالفات الزراعة بالملكيات الخاصة في القرى والمدن المصرية وصل عدد حالات الإزالة 19 ألف و556 حالة إزالة على مساحة 4500 فدان.

وتابع أنه تم تنفيذ 8608 حالات إزالة مخالفات بناء على مساحة مليون ونص متر مربع، وأن قرار إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهور كان نقطة نظام، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 وذلك في عواصم القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات المصرية، وفي نفس الوقت تم وضع آلية لتنفيذ هذا القرار وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات في المحافظات برئاسة المحافظ أو من يفوضه وبعضوية المستشار العسكري للمحافظة.