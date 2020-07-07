القضاء العراقي يشكل لجنة مختصة للتحقيق في جرائم الاغتيالات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، تشكيل لجنة مختصة للتحقيق بجرائم الاغتيالات.

وقال المجلس في بيان مقتضب، إن "مجلس القضاء الأعلى قرر اليوم تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن "اللجنة ستحقق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

ويوم أمس أعلن مصدر أمني عراقي، أن مسلحين على متن دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.