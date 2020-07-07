بورسعيد تستأنف امتحانات الثانوية العامة برش اللجان

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادتي التاريخ والفيزياء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانتظم الطلاب في دخول اللجان قبل ساعة من بدء الامتحان بعد قياس درجة حرارتهم، والتأكد من ارتدائهم الكمامات، ومرورهم من بوابات التعقيم، وتطهير الأيدي، كإجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المدارس التى تجرى بها الامتحانات أعمال رش وتطهير للجان ضد فيروس كورونا.

كما انتشر رجال المرور والشرطة لتأمين دخول الطلاب فى طوابير أمام اللجان، وكثفت من تواجدها أمام استراحات الملاحظين ومراكز توزيع الأسئلة والمدارس.