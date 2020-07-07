47 ألف طالب يخوضون امتحانات الثانوية في الدقهلية

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات في الدقهلية، وسط تدابير أمنية وصحية لمنتع انتشار فيروس كورونا، وذلك في امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

ودخل الطلاب إلى اللجان بعد المرور على الخطوات الاحترازية، من التعرض للكاشف الحراري ثم التطهير واستلام أدوات التطهير وبعدها الصعود إلى اللجان.

ومنعت قوات تأمين اللجان أولياء الأمور من الوقوف أمام اللجان، الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية المحيطة باللجان.

يذكر أنّ 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، بينهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 152 لجنة، بينها لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، إضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وعدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.