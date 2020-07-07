روسيا: اللقاح المضاد لكورونا يعمل جيدا.. ولا مضاعفات له

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ المتطوعين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" قبل أسبوعين في مستشفى بوردينكو العسكري، في حالة جيدة ولا توجد أي مضاعفات سلبية.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم، حسب ما أوردت وكالة أنباء "تاس"، بأنّه بمضي أسبوعين من لحظة التطعيم، نلاحظ أنّ الحالة الصحية للمجموعة الثانية من المشاركين في تجارب اللقاح المضاد للفيروس التاجي، التي أجرتها وزارة الدفاع الروسية بالاشتراك مع مركز جاماليا الوطني للبحوث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة، جيدة ولا توجد مضاعفات أو ردود فعل سلبية.

وأوضحت رئيسة الوحدة العلاجية بالمستشفى سفيتلانا فولشيخينا، أنّ نصف المدة المقررة لبقاء المتطوعين في المستشفى انقضت ولا يزال أمامهم أسبوعين آخرين من الإقامة في المؤسسة الطبية، ولفتت إلى أنّ الأسبوع المقبل سيشهد حقن المتطوعين بالمكون الثاني للقاح، ما يمنحهم زيادة إضافية في الوظائف الوقائية للجسم، وزيادة في مدة الحماية نتيجة لتكرار تعاطي الدواء.