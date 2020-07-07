التقديم حتى 20 يوليو.. وظائف للمعلمين بمدارس المتفوقين STEM

تعلن وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عن البدء في التقدم للمعلمين الراغبون في العمل بالمدارس بنظام المأمورية المفتوحة وذلك حتى 20 يوليو الحالي، على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

أولًا: الوظائف الإدارة المدرسية (مدير - أو وكيل مدرسة)

يجب أن يكون من المعينين بوزارة التربية والتعليم (بمدارس التعليم العام "فقط" وليس تعليم فني أو أزهري)، وأن يكون مادة التدريس في تخصصات (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) فقط وليس أي من التخصصات الأخرى.

ثانيًا: وظائف المعلمين

يجب أن يكون من المعينين بوزارة التربية والتعليم (بمدارس التعليم العام "فقط" وليس تعليم فني أو أزهري) وفقًا للتخصصات المطلوبة من مرحلتي "الإعدادية والثانوية فقط وموضح ذلك بصحيفة الحالة المعتمدة"، ولا يتجاوز عمره الـ55 عامًا.

طريقة التقديم على الوظائف

1. التسجيل أولًا على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين عبر الرابط: http://pat.edu.eg/stemjobs2020/.

ويراعي عن التسجيل إدخال المرحلة طبقًا لصحيفة الأحوال، وتكون المرحلة إعدادي أو ثانوي عام، وليس تعليم فني أو أزهري، والتأكد من كتابة البريد الالكتروني بدقة، حيث أنّ جميع المخاطبات تتم عن طريق البريد.

2. يتم إرسال صورة حية من صحيفة أحوال الكترونية حديثة ومعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 أشهر، على البريد الالكتروني التالي (stem@pat.edu.eg) يتم تسميتها بالرقم القومي.

3. يتم إحضار (أصل صحيفة أحوال حديثة معتمدة بخاتم الشعار موضحًا بها المرحلة ومادة التخصص + صورة رقم قومي) يوم المقابلة الشخصية.

4. يلتزم المعلم بالتخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها وإحضار الأوراق المطلوبة وفقًا لما تم تسجيله، وفي حال تبين مخالفة ذلك يتحمل المسؤولية.