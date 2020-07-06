رواتب تصل لـ8000 جنيه.. تفاصيل وظائف "طور وغير" من "الشباب والرياضة"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل وظائف بنك توظيف "طوّر وغيّر" للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط، في عدد من التخصصات برواتب تبدأ من 1800 حتى 8 آلاف جنيه.

وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة مورى سوشي إنترناشونال للمطاعم

وتطلب الشركة للتعين:

1) خدمة عملاء كول سنتر.

والشروط المطلوبة:

الحصول على مؤهلات العليا

المتقدمين ذكور وأناث

خبرة سنة في الكول سنتر

2) كابتن أوردر.

3) ويتر.

4) مساعد ويتر.

5) ستيوارد

ومكان العمل هو أكتوبر، مصر الجديدة، مدينة نصر، التجمع الخامس.

والمرتبات حسب الخبرة ونسبة الأداء.

وللتقديم يتم ملء الاستمارة من هنـــــــــا.

وظائف البنا جروب للإنتاج الزراعى

وتطلب الشركة للتعيين:

فنيين كهربا كنترول، كهرباء عادى، ميكانيكا صيانة معدات وأجهزة، صيانة عنابر دواجن.

مكان العمل الزقازيق، الشرقية، الإسماعيلية، وادى النطرون،البحيرة

والشروط المطلوبة هي:

الحصول على مؤهل متوسط أو دبلوم صناعي.

مستوى اللغة الإنجليزية: مقبول.

خبرة سنتين على الأقل.

ذكور فقط.

الحد الأقصى للسن 27 سنة.

على أن تكون المرتبات حسب الخبرة.

وللتقديم يتم ملء الاستمارة من هنـــــــــا.

وظائف بداية لتصنيع الأدوات الكتابية

وتطلب للتعين:

1) مسؤول مبيعات تصدير

والشروط المطلوبة هي:

يفضل الحصول على بكالوريوس تجارة خارجية.

الخبرة فى المبيعات الخارجية.

مستوى اللغة الإنجليزية جيد.

ذكور فقط.

الحد الأقصى للسن 38 سنة.

يفضل أن يكون المتقدم من سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

يتراوح المرتب من 5000 لـ 7000 حسب الخبرة.

وللتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على Cv@tawarwghayar.comSubject، وكتابة Subject: (مسئول مبيعات تصدير + 328).

2) مهندس صيانة

والشروط المطلوبة هي:

الحصول على بكالوريوس هندسة ( ميكانيكا إنتاج - ميكانيكا باور - ميكاترونكس ).

الخبرة فى نفس المجال من 2 لـ 6 سنوات.

مستوى اللغة الإنجليزية جيد.

ذكور فقط.

حد أقصى للسن 35 سنة.

يفضل أن يكون المتقدم من سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

ويتراوح المرتب من 5000 لـ 8000 جنيه حسب الخبرة.

وللتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على Cv@tawarwghayar.comSubject، وكتابة Subject: (مهندس صيانة + 328).

3) محاسب مراقبة مخزون.

ويشترط:

الحصول على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

الخبرة فى نفس المجال من 1 لـ 4 سنوات.

الخبرة فى رقابة المخزون.

مستوى اللغة الانجليزية جيد.

ذكور فقط.

حد أقصى للسن 30 سنة.

يفضل أن يكون من سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

وللتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على Cv@tawarwghayar.comSubject، وكتابة Subject: (محاسب مراقبة مخزون + 328).

ومكان العمل السادس من أكتوبر.

وظائف كوفى شوب كومبانى

يطلب للتعين:

1- مدير فرع

2- مساعد مدير فرع

ومكان العمل: القاهرة الكبرى وبورسعيد

والمرتب حسب الخبرة، ويمكن التقدم للوظائف من خلال ملء الاستمارة التالية من هنــــــا.

وظائف شركة بيت المال للاستشارات المالية

تطلب للتعين:

- تلي سيلز Telesales Agents

والشروط هي:

الحصول على مؤهل.

إناث فقط.

حد أقصى للسن 27 سنة.

والمرتب يبدأ من 1800 جنيها ويصل إلى 2500 جنيه.

وللتقدم للوظيفة يتم ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــا.