حميد الشاعري عن رجاء الجداوي: لم تؤذ أحدا حتى من تعدوا عليها

نعى الفنان حميد الشاعري، الفنانة رجاء الجداوي التي فارقت الحياة، صباح الأحد الماضي.

ودوّن حميد عبر حسابه على فيس بوك: "فى آخر عيد ميلاد لها تابعت حبة شباب دخلوا بيلوموها باعتبارها عجوز لا تستحي ولا يحق لها الاحتفال، وكان ردها الرائع الذي لا يستطيعه إلا كائن متزن متصالح مع نفسه محب للحياة واثق من نفسه: (أشكركم على ذوقكم، وكِبَر السن مش بيدي، وأتمنى تعيشوا كتير زيي وتستمتعوا بالرضا وسلام النفس، وبدعي لكم بكل صدق وسماحة نفس)، يا ربي كمية التصالح مع الذات ومع الدنيا لامرأة حرصت على ألا تؤذي أحدا حتى من تعدوا حدودهم معها وحاولوا إيذائها".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، عن عمر ناهز 82 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.