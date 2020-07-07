الخميس.. استكمال تسليم وحدات الإسكان بمنطقة الترعة الضمرانية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الخميس المقبل الموافق 9 يوليو 2020 سوف تستكمل مديرية الإسكان تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بعمارات رقم ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10) الكائنة بمنطقة الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادي.

وأضاف الداودي، أن الإثنين الماضي تم البدء فى توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي بالعمارات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) حيث تم توزيع 58 وحدة داعيا المواطنين الذين لم يتمكنوا من استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم الأسبوع الماضي إلى الحضور يوم الخميس المقبل لإنهاء إجراءات استلامهم للوحدات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بعدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات المُنظمة لأعمال التسليم مقدما التهنئة لهم لحصولهم على الوحدات السكنية واستلامهم لها.