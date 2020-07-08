سعر التذكرة 85 جنيها.. تفاصيل حفل يحيى خليل في دار الأوبرا

يستعد الفنان يحيى خليل لإحياء حفل موسيقي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، يوم الجمعة 10 يوليو، الساعة 8 مساء، وطرحت دار الأوبرا تذاكر حفل رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي بسعر 85 جنيهًا.

ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر دار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم خليل في الحفل مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التي اشتهر بها خلال مشواره الفني.

وحددت دار الأوبرا عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند حضور الحفلات الموسيقية والغنائية بها، تتمثل في الالتزام بالمرور من أجهزة وبوابات التعقيم الذاتي، إجراء عملية قياس الحرارة بواسطة مختص، ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.