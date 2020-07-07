حملات لـ "الغد" لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس رئيس حزب الغد، أن كل أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظات بدأ حملات توعية لحث الناخبين على المشاركة بقوة في الانتخابات القادمة والتصويت واستخدام حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف موسى أن هناك مشاورات بين الحزب وحزب مستقبل وطن، وعدد من الأحزاب لتشكيل قائمة موحدة سواء لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ونتطلع ليكون للحزب عدد مناسب من المرشحين في هذه القوائم الانتخابية.

وأكد على أن كل أمانات الحزب تواصل العمل يوميا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا، وخاصة في ظل عودة الحياة لطبيعتها فضلا عن الندوات التوعوية في التعامل بشكل إيحابي للحافظ على صحة وسلامة الأهالي.