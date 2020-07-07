مطرب سالمونيلا يعلن حذف اغنيته: مبروك على الستات

علق الفنان تميم يونس، على البلاغات التي جاءت على أغنيته "سالمونيلا"، وأدت إلى حذفها، بدعوى أنّها تدعو للتحرش بالفتيات، قائلا إنّ البعض اتهمه بالتحريض على العنف ضد المرأة، رغم أنّ الأغنية تهدف لتسليط الضور على بعض الأفعال السيئة التي يأتي بها بعض الشباب، إذ رفضتهم امرأة.

وأضاف تميم، في فيديو عبر حسابه على إنستجرام، أنّ أغنيته هدفها التوعية بما تتعرض له بعض الفتيات من معاناة بسبب الشباب، لكن بطريقة كوميدية، موضحا أنّه لا يريد أن يشارك في أمر يتعرض أحد بسببه لأي ضرر، حتى وإن كان يرى عكس ذلك.

وأكد أنّه من أشد الداعمين للمرأة، قائلا: "ناس كتير هتقولي ليه عملت كده، وكده غلط مكنش ينفع، لكن لو أنا صح بنسبة 50% وغلط بنسبة 50%، أنا متنازل عن الـ50% بتاعتي، عشان ميكونش حد شايف إن أنا سبب من أسباب العنف ضد الستات".

واختتم الفيديو: "في الظروف اللي إحنا فيها، لو ده هيبين إن الستات تقدر تغير حاجة وتشيل اللي مش عاجبها، الستات شالت سالمونيلا يا جماعة مبروك عليكم".