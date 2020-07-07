زوجة "الطائر" تشكر الفنانة هدى لوقوفها بجوار زوجها في مرضه: بنت أصول

وجّهت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر، الشكر للفنانة هدى، على وقوفها بجوار زوجها في أزمته المرضية التي يمر بها حاليا بعد إصابته بجلطة في المخ.

وقالت زوجة الشاعر عبر حسابها على فيس بوك: "المحترمة الجدعة الخلوقة بنت البلد وبنت الأصول أوى هدى، أنتِ جميلة كده ازاي ونضيفة أوي كده ازاي، أول من كلم أمل من الفنانين، مش عارفة أقول فيكي إيه ولا إيه عن اللي قولتيه لأمل وليا ودعمك لينا، واللي عاوزة تعمليه، وإصرارك على مساندة أمل معنويا قبل ماديا".

وأضافت: "أنتِ تربية بيت أصيل يا بنت الناس الطيبين، تستاهلي كل الحب والتقدير اللي أمل بيكنه ليكي، يشهد عليا الله إن لما بيتذكر اسمك في بيت أمل الطائر لا يذكر إلا بكل طيب يا صاحبة السيرة العطرة، تستاهلي كل الحب والتقدير والاحترام من الدنيا كلها يا فنانة".