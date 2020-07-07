لجنة برلمانية توافق على إنشاء جهاز لإدارة المخلفات

وافقت لجنة برلمانية مُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني على إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، وذلك حلال مناقشة قانون إدارة المخلفات باجتماع اللجنة اليوم حيث وافقت اللجنة على الماده الثالثة التي نصت على أنه "تنشأ هيئة عامة تسمى (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهلد بالمحافظات الأخرى".

وطرح رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، تسأؤلات حول العلة من كون الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه هيئة اقتصادية، في حين أن رؤساء اللجان خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، تحدثوا سلبا عن هذه الهيئات لكون معظمها يتعرض للخسائر مما يحمل الخزانة العامة مليارات الجنيهات.

وأكد المستشار القانوني لوزارة البيئة ياسر عبدالله، أن القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة على أن تعد موازنتها على نمط الهيئات الاقتصادية، وذلك للتصدي للمشاكل التي واجهت جهاز ادارة المخلفات سابقا في شأن ترحيل الفوائض بالإضافة إلى إشكالية إبرام العقود.

وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون خلال الأيام المقبلة للانتهاء منه تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة.