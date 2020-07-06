الكرملين: بوتين والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا سبل مكافحة كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي، اليوم، التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسبل تسوية الأزمة في سوريا.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن المكالمة أجريت بمبادرة من الجانب البحريني، موضحا أن الملك البحريني هنأ بوتين والشعب الروسي بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى وكذلك بالإجراء الناجح للتصويت العام في روسيا حول المصادقة على التعديلات في دستور الاتحاد الروسي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الكرملين، أنه "تم بحث القضايا الحيوية للتعاون الثنائي في إطار مجالات مختلفة والعمل المشترك لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وتطرق بوتين والملك بن عيسى، إلى "قضايا التسوية السياسية للأزمة السورية، بما في ذلك في ظل نتائج المؤتمر الافتراضي لزعماء الدول الضامنة في إطار عملية أستانا والذي جرى عقده مؤخرًا".