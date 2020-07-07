غلق محلات ومقاه غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمنشأة القناطر والبدرشين

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم، مشيرا إلى أن مراكز ومدن وأحياء المحافظة تواصل المرور الدوري على الأسواق والمقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات ومتابعة التزام المنشآت بقرارات التخفيف ومواعيد الغلق المقررة.

وقال إن الحملات أسفرت عن إزالة عشرات من حالات التعديات على حرم الطريق بشارع المنيرة الرئيسي بحي شمال، حيث تم إزالة الأوتاد الحديدية والفتارين والأكشاك المخالفة، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشارع، لافتا إلى أنه تم غلق وتشميع 5 محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق بقطاع المنيب بحي جنوب الجيزة، بالإضافة إلى رصد 2 كافيه دون ترخيص في محيط ميدان المساحة بحي الدقي، وتم الغلق ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إلى أنه تم ضبط 20 محلا ومقهى غير ملتزمين بمواعيد الغلق المقررة ومتعدين على حرم الطريق العام وتقدم الشيشة للمواطنين بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط وأبو النمرس، وقد تم الغلق الفوري لهم واتخاذ الإجراء القانوني حيالهم بالإضافة إلى رفع إشغالات المحال بشوارع العريش وترسا والمريوطية والعروبة والمنحل والمطبعة فيصل بأحياء الطالبية والهرم وغلق وتشميع 7 منشآت شملت معرض سيارات بالمريوطية ومقهى وورش بمنطقة التعاون ومقاهى محال بحي الوراق لعدم الالتزام بقرارات الغلق والطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25% من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فضلاً عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في تمام العاشرة مساءً.

ووجه محافظ الجيزة على ضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.