طارق الإبياري ناعيا رجاء الجداوي: من أرقى الناس اللي اتشرفت بمعرفتها

نعي الفنان طارق الإيباري، الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا قبل يومين، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد لمدة تزيد على 40 يوما.

وكتب الإيباري عبر حسابه على إنستجرام: "ربنا يرحم حضرتك ويدخلك جنة الفردوس الأعلى يا رب، من أجمل وأطيب وأرقى الناس اللي اتشرفت بمعرفتها".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.