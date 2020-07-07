ضبط منشطات جنسية داخل أكياس عسل بميناء الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر بميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، اليوم الثلاثاء، 15 ألف عبوة منشط جنسي يحمل اسم "العسل الملكي" إلى دولة المغرب، وذلك بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

وردت معلومات إلى رجال الجمارك وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد الاشتباه في قيام شركة "م.ت" للاستيراد والتصدير بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدما، رقم TBGA6643252، بيان جمركي رقم 27835 لسنة 2020 بعدد 800 طرد إلى دولة المغرب.

بتمرير الحاوية على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى" أظهر وجود كثافات متماثلة، ما استدعى تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع ضباط مباحث الأموال العامة لجرد مشمول الحاوية.

وتبين من الفحص وجود 958 طردا معدنيا تحوي 14 ألفا و390 عبوة منشط جنسي "العسل الملكي" داخل كراتين في منتصف الحاوية، فضلا عن عبوات فارغة باسم الصنف نفسه، دون العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار الجهات المختصة، والتحفظ على المضبوطات.