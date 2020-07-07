تمويل 99 مشروعا بـ540 ألف جنيه بقرى المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تمويل 99 مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي 540 ألف جنيه في مختلف المجالات، والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأوضح السكرتير العام أنه تم الموافقة علي تمويل المشروعات التي تقدم بها مواطنون من 27 وحدة محلية قروية، وتم مراجعتها ومعاينتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحًا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين، وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات، ومدى تحقيقها لأهدافها، خاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مع التأكيد علي سداد الأقساط في مواعيدها طبقًا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع، والمسلمة للوحدات المحلية والقروية.