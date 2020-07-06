المنوفية: 2.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف في عام

أعلن المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية، أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم دخولها الخدمة بالمحافظة في الفترة من 1/ 7/ 2019 حتي 30/ 6/ 2020، بلغت 2 مليار و236 مليون جنيه، وأن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، حوالي 6 مليار و40 مليون جنيه، لتنفيذ عدد 13 مشروع مياه شرب، و11 مشروع صرف صحي، ويخدم 106 قرية بالمحافظة.

حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم تسليم عدد من محطات مياه الشرب بتكلفة إجمالية 970 مليون جنية منها محطة مياه بحاري بناحية الحامول، وعدد(4) محطات إزالة حديد ومنجنيز بنواحي (أبشيش- كمشوش- كفر فيشا – مصطاي).

وفي قطاع محطات معالجة الصرف الصحي تم تسليم عدد(5) محطة معالجة ( توسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم- محطة معالجة صرف صحي أم خنان – محطة معالجة صرف منشأة سلطان- توسعات محطة معالجة صرف صحي شماوطهواي- توسعات محطة معالجة صرف صحي طليا) بتكلفة 308 مليون جنيه.

وكذا تم تسليم محطات رفع الصرف الصحي لعدد 27 قرية بتكلفة تقدر بـ958 مليون جنيه، وهى قرى بنواحى ( دلهمو– ميت خلف– منشأة شنوان– منشأة بخاتى– كفر السنابسة– رملة الأنجب– شنشور– البرانية– الكوادى– منيل عروس– العجايزة– كفر العرب– كفر زين الدين – كفر عبده – كفر وهب – كفر دقماق – كفر الجلابطة – بجيرم – دبركى – طه شبرا - تتا - منشأة سلطان – الغنامية – أشليم – كفر أشليم – كفر السلامية – كفر السادات).

وأضاف أن إجمالي مشروعات مياه الشرب الجاري تسليمها ونهوها بلغت 7 مشروعات بتكلفة 833 مليون جنية وهم (محطة مياه الباجور - محطة مياه مرشحة بشما – 5 محطات إزالة حديد ومنجنيز بناحية طوخ دلكا- فيشا الكبري – جريس – شعشاع - ميت البيضا).

وفيما يخص محطات رفع الصرف الصحي الجاري تسليمها ونهوها بلغت التكلفة 246 مليون جنية لعدد 6 قري بنواحي (منشأة العرب – قويسنا البلد – كفر العامرة – غمرين – صنصفط – الراهب) .

ومن الجدير بالذكر، أن الفترة من 1 /7/ 2019 حتي 30 /6/ 2020 قد شهدت طفرة غير مسبوقة في عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها علي أرض المحافظة مقارنة بالعام الماض .

وأكد محافظ المنوفية، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتي وقتنا الحالي، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهم أهم المرافق الحيوية، مشيرا إلي أستمرار تكثيف الجهود، لرفع كفاءة البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.