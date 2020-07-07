الإبراشي: طفل المنوفية المتوفى بسبب طائرة ورقية كان يحتاج لعملية بالمخ

ناشد عصام جمال، عم الطفل مهاب محمود جمال الذي توفي بسبب الطائرة الورقية، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، من لعب أطفالهم بالطائرات الورقية، موضحاً أن ابن شقيقه عندما علقت طائرته فى أحد أعمدة الضغط العالى صعد لإنزالها ولكنه سقط على الأرض ودخل المستشفى على إثرها وتوفي بعد 15 يوماً.

واتهم "جمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الأجهزة الطبية بالمستشفى بالتقصير فى علاج نجل شقيقه، مشيراً إلى أن الأسرة تقطن فى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتابع: "الطفل دخل المستشفى وهو يعانى من كسور فى الظهر، وكان بيكلمنى وأكلمه وبعد 15 يوماً توفي".

من جانبه، علق الإعلامي وائل الإبراشي، قائلاً: "أنا تواصلت مع المستشفى وقالوا لى إن حالة الطفل كانت خطرة وتحتاج لعملية فى المخ بسبب تعرضه لماس كهربائى شديد".