إصابة 9 طلاب بحالة إعياء أثناء امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

نقلت سيارات الإسعاف 9 طلاب وطالبات بحالة إعياء أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، اليوم، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وتم نقل كل من: "دعاء.م" مبدرسة جرجا الإعدادية بنات، و"مريم.ع" مدرسة جرجا الإعدادية بنات "عمار.ي" مدرسة جرجا الثانوية بنين "عبدالرحمن.ا" مدرسة جرجا الثانوية بنين، و"ايه.ط" بمدرسة جرجا الإعدادية بنات، "محمد.ل" بمدرسة جرجا الثانوية بنين وجميعهم مصابين بقئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وأصيبت طالبة بلجنة مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة في مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم نقل "محمد. ش" 18 عاما، إلى مستشفى طهطا العام المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا عقب شعوره بارتفاع في درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

وأصيبت الطالبة "رنيا.ر" 18 عاما، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بمدينة طهطا، بإغماء أثناء أدائها الامتحان، جرى نقل الطالبة المذكورة بسيارة إسعاف لمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.

ويؤدي اليوم الثلاثاء، في امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة 26 ألف و39 طالبا وطالبة، في 83 لجنة على مستوى المحافظة، مع وجود 12 لجنة احتياطي، وتم تزويد جميع اللجان ببوابات لتعقيم الطلاب أثناء عملية دخول الامتحانات.