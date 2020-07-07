تحرير 34 مخالفة بالأسواق والمخابز بمركز العدوة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 مخالفة للعدد من المخابز، جاءت ما بين 19 محضر نقص وزن، و 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 مخالفات لعدد من المحلات التجارية جاءت بين 7 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدم اشتراطات صحية.