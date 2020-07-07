إصابة شخصين بعد اقتحام سيارة نقل أحد محال الغردقة

أصيب اليوم الثلاثاء، شخصان إثر دخول سيارة نقل بمحل في شارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة ونقل المصابين الاثنين لمستشفى الغردقة العام، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بمحل بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، ونقلهما لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبى بمستشفي الغردقة العام، أن إلاصابات ما بين متوسطة إلى خطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد والاطمئنان على المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.