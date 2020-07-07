محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع إنتاج الكمامات في العريش

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه ممدوح الشربيني مدير عام إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، مشروع إنتاج الكمامات الواقية بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش.

وقال المحافظ، إن إنتاج الكمامات الطبية يعد باكورة إنتاج التعليم الفني في مواجهة جائحة كورونا، والذي تبنى تنفيذه في المدرسة عن طريق قسمي الملابس والزخرفة، حيث جرى إنتاج نحو 4500 كمامة خلال الأيام الماضية.

ووجه المحافظ للتربية والتعليم وخاصة التعليم الفني والمدرسة على روح العمل الجماعي بين المدرسين في خدمة المجتمع.. مطالبًا جميع المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الواقية.

وقال ممدوح الشربيني مدير عام إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، إنه من المقرر إنتاج 5000 كمامة خلال المرحلة الأولى للمشروع، بجانب زيادة الإنتاج خلال المراحل التالية للمشروع.

وأضاف الشربيني، أن خامات تصنيع الكمامات مقدمة بتبرع من أحد رجال الأعمال، وأن جميع المدرسين والمدرسات العاملين في قسمي الملابس والزخرفة بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش تطوعوا لتنفيذ عمليات قص وتركيب وانتاج الكمامات.