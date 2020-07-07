بكاء من صعوبة الفيزياء في المنصورة.. والتاريخ "سهل"

خرج عدد من طالبات الثانوية العامة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، في حالة بكاء هستيري من صعوبة امتحان مادة الفيزياء اليوم، وأكدوا عدم قدرتهم على الوصول إلى إجابة كاملة، وعدم كفاية الوقت.

وتسبب بكاء الطالبات في حالة من الغضب بين أولياء الأمور الذين تدخلوا لتهدئهم أبنائهم، وسط حالة من الغضب، لوجود أسئلة لقياس مستوي الطالب المتفوق فقط بجميع الامتحانات.

وقالت سماح خالد، طالبة، إن كل امتحان إما به خطأ في سؤال أو سؤال يصعب الإجابة عليه، وهو ما يجعلنا نفقد الكثير من الدرجات ومع مرور الوقت نفقد الأمل في اللحاق بكليات القمة.

وأضافت أن امتحان الفيزياء، ركز علي أجزاء من المنهج لم نركز عليها في المذاكرة، بالإضافة إلي مسألتين لم أعرف هل الإجابة صحيحة أم خطأ فلم أتمكن من الوصول إلي النهاية، رغم أني متمكنة من المادة.

وأكدت مروة حامد ، طالبة، أن الامتحان يقيس مستوي الطالب المتفوق فقط، وليس معني أن عدد من الأسئلة النظرية في مستوي الطالب المتوسط أن الامتحان سهل، فمسألة واحدة صعبة تكفي لتدمير مستقبلنا.

وفي سياق متصل أكد طلاب القسم الأدبي أن امتحان مادة التاريخ في مستوي الطالب المتوسط في مجملة ما عدا نقطة واحدة تقيس مستوي الطالب المتفوق، وأنه في مجملة سهل.