تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

تباينت آراء عدد من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة حول مستوى امتحان مادة الفيزياء، الذي أدوه صباح اليوم.

وفي الوقت الذي أكد بعضهم على أن الامتحان جاء "سهل ومباشر" وفي مستوى الطالب المتوسط، أكد البعض الآخر على "طول الأسئلة" واحتواء السؤالين الخامس والسادس على بعض النقاط "غير الواضحة".

وقال أيمن سمير، طالب بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود التابعة لإدارة الدقي التعليمية، إن سهولة الامتحان لم تكن متوقعة، حيث أنه كان يتوقع أن يكون مستوى الامتحان أصعب بكثير مما جاء عليه، مضيفا "سمعة الفيزياء معروفة أنها بتوقع أي طالب".

بينما أكدت سمر الخضري، طالبة بمدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود التابعة لإدارة الدقي التعليمية، عن وجود عدد من النقاط غير الواضحة، وخاصة في السؤالين الخامس والسادس، مشيرة، إلى أن الامتحان يحتوي على ما يقرب من 20% من الأسئلة خاصة بالطالب المتفوق.

في السياق ذاته، رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتي حيازة محمول ونشر على الانترنت، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك وهم، "م. م. أ" بمحافظة القاهرة إدارة عين شمس لمادة الفيزياء، والطالبة "م. م. أ" بمحافظة قنا إدارة نجع حمادي لمادة التاريخ، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، كما أدى طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).