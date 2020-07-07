إصابة طالبة بإغماء أثناء امتحان الثانوية العامة بالبداري في أسيوط
كتب:
سعاد أحمد
12:46 م | الثلاثاء 07 يوليو 2020
أصيبت طالبة بحالة إغماء بلجنة مدرسة الجهاد بالبداري في محافظة أسيوط، وجرى استدعاء الإسعاف، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة امتحان مدرسة الجهاد الابتدائية بالبداري، التي يؤدي فيها طلاب الثانوية العامة الامتحان، إخطارا يفيد بإصابة الطالبة "سمر عبد الكريم بخيت" بحالة إغماء وتغيب عن الوعي. وجرى استدعاء الإسعاف ونقلها على الفور لتلقي العلاج اللازم بمستشفى البداري.
ويؤدى اليوم الثلاثاء 20 ألف و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة في محافظة أسيوط، الامتحان في مادتين الفيزياء والتاريخ، في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي الامتحان في مادة الفيزياء "والشعبة الأدبيه يؤدون الامتحان في مادة التاريخ.
وذلك وسط تكثيف أمني وإجراءات احترازية وفرتها محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم لهذا الشأن حيث توافد الطلاب على اللجان مرتدين "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا.