نهضة مصر تقدم لقرائها خاصية الشراء الإلكتروني عبر تطبيقها الخاص للكتب

مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد خلال أزمة كورونا وتسهيلاً على جمهورها في اقتناء الكتب، أعلنت نهضة مصر للنشر عن تحديث تطبيقها الالكتروني للكتب التي أطلقته مع مطلع العام الجديد 2020 خلال معرض الكتاب بإضافة خاصية التسوق وتوصيل الكتب لمحبي القراءة في كل أنحاء الجمهورية.

يتيح التطبيق بعض المميزات الهامة للمستخدم، مثل: "متابعة الإصدارات الجديدة، وأفضل الكتب مبيعًا، والبحث عن الكتب المتوفرة من كل التصنيفات الثقافية للكبار والصغار، إلى جانب الكتب التعليمية من سلسلتي الأضواء وGEM، كما يستطيع المستخدم تقييم الكتب وإنشاء قائمة لكتبه المفضلة أيضًا ومشاركتها مع الجميع".

كما يقدم التطبيق تنويهات عن آخر العروض ومواعيد الفعاليات والمسابقات الثقافية التي تقدمها الدار من خلال صفحاتها الالكترونية في منصات التواصل الاجتماعي.

وكمفاجأة لجمهورها من القراء تقدم نهضة مصر للنشر خصمًا خاصًّا يصل إلى 60% على مجموعة من الإصدارات الثقافية وكتب الأطفال، كما تقدم 25% لكل عملية شراء تزيد على 200 جنيه تتم من خلال التطبيق.

الجدير بالذكر أن التطبيق متوفر الآن على متجر جوجل للتطبيقات و Apple-App store.