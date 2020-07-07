حكاية "الإنتاج الحربي".. أكثر من 50 عاما وتوالى عليها 12 وزيرا

في خمسينات القرن الماضي، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 والتي كان أهم مبادئها إقامة جيش وطني قوي يعتمد على صناعة حربية وطنية تمد هذا الجيش بالعتاد والسلاح؛ توالى إنشاء وإقامة المصانع الحربية بهدف تصنيع الذخائر والمفرقعات والأسلحة المختلفة، وأنتجت أول طلقة مصرية في مصنع 27 الحربي يوم 23 أكتوبر 1954 و اتخذ هذا التاريخ عيدًا للإنتاج الحربي.

وبعد عام 1954 توالى استكمال وتشغيل معظم المصانع الحربية، وازدهرت الصناعة الحربية المصرية وتمكنت من تلبية مطالب القوات المسلحة، وتعددت الأنشطة ما بين صناعة الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية الثقيلة وكذا المركبات ذات الاستخدامات العسكري، وتوالى العديد من الوزراء على رئاسة حقيبة وزارة الإنتاج الحربي، كان آخرهم الراحل عن عالمنا أمس، الفريق محمد العصار.

وزراء الإنتاج الحربي السابقين

بحسب ما جاء بالموقع الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، تولى المهندس العسكري عبدالوهاب سليم البشري، الوزارة في الفترة من 10 سبتمبر 1966 حتى 22 إبريل 1969، وتمثلت صلاحياته حينها في الإشراف على مؤسسة المصانع الحربية التابعة للهيئة المصرية العامة لمصانع الطائرات، التابعة لوزارة الحربية.

وبعد وفاته تم تسمية شارع باسمه، وهو شارع محمد عبدالوهاب البشري، في حي شيراتون المطار، بشرق القاهرة.

وهي المفارقة التي حدثت مع الوزير الراحل الفريق محمد العصار فقبل أيام من وفاته أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسمه على محور"أبوبكر الصديق- تحيا مصر"، الذي يمر على "ألماظة، سفير، المحكمة، ابن الحكم، الحلمية، المطرية، عمر المختار، الأميرية".

الدكتور مهندس، محمد إبراهيم سليم، تولى الوزارة في الفترة من 19 سبتمبر 1971 حتى 16 يناير 1972، وهو مؤسس الكلية الفنية العسكرية وأول مدير لها و أدخل الرادار في القوات المسلحة المصرية.

المهندس أحمد كامل البدري تولى الوزارة في الفترة من 17 يناير 1972 حتى 18 مارس 1976، وتولى العديد من المناصب منها مديرا عاما للمصانع الحربية بعد الثورة، ووكيلا مساعدا بوزارة الصناعة.

وعُين البدري رئيسا لمؤسسة البترول عام 1961، ثم تولى وزارة الإنتاج الحربي.

-المهندس جمال الدين محمد صدقي، تولى وزارة الإنتاج الحربي في الفترة من 19 مارس 1976 حتى 8 مايو 1978

-المهندس عبدالستار مجاهد عرفة، تولى الوزارة من 9 مايو 1978 حتى 4 أكتوبر 1978

-الدكتور مهندس كمال توفيق نصار، تولى الوزارة في الفترة من 5 أكتوبر 1978 حتى 13 مايو 1980.

-الدكتور جمال الدين السيد، تولى الوزارة في الفترة من 14 مايو 1980 حتى 13 أكتوبر 1993.

- الدكتور مهندس محمد الغمراوي داوود، في الفترة من 14 أكتوبر 1993 حتى 9 أكتوبر 1999.

-الدكتور سيد عبده مصطفى مشعل، تولى الوزارة في الفترة من 10 أكتوبر 1999 حتى 20 يوليو 2011.

-الدكتور مهندس علي إبراهيم صبري، تولى الوزارة في الفترة من 21 يوليو 2011 حتى 11 أغسطس 2012.

-الفريق رضا محمود حافظ، تولى الوزارة في الفترة من 12 أغسطس 2012 حتى 3 ديسمبر 2013.

-المهندس إبراهيم يونس، تولى الوزارة في الفترة من 3 يناير 2014 حتى 18 أغسطس 2015.

ومنذ عام 2015 تولى اللواء محمد العصار حقيبة الإنتاج الحربي، حتى رحل عن عالمنا أمس بعد مسيرة عطاء شارك خلالها في حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر.