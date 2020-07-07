وكيل صحة دمياط يتابع الحالة الإنشائية لمستشفى الصدر

زار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، مستشفى الزرقا المركزي حيث قدم مدير المستشفى عرضا مختصرا عن المستشفى وخدماتها وحالتها الإنشائية وموقفها من التطوير والصيانة، كما قدم عرضا ببعض الاحتياجات المطلوبة لتطوير الخدمة، كما تم متابعة الإجراءات التي تقوم بها المستشفى ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وكيل الوزارة بعض أقسام المستشفى للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة على الطبيعة رافقه في الزياره كلا من الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.