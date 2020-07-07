القليوبية تحصل على "الأفضل" في مبادرة "طور وغير"

كشف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن حصول المديرية على لقب "الأفضل" في مبادرة "طور وغير"، والتي أعلن عنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وهنأ الصبروط المدربين الذين شاركوا في المبادرة وهم أيمن سعيد علي وبسمه محمد سيد ونورهان جمال الدين عباس، لتمكنهم من تنفيذ الأيام المفتوحة للتوظيف والأعلى أرقامًا في تدريبات المهارات الحياتية.

وتلقى الصبروط خطاب شكر من وزارة الشباب والرياضة للجهد المبذول في تنفيذ مبادرة "طور وغير"، داعين لاستمرار العمل وتحقيق المزيد من التفوق والنجاح والانجازات لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.