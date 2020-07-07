صحف موالية لأردوغان: تعديلات وزارية في تركيا خلال أيام

ذكرت صحف تركية موالية للنظام الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، أنّ الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا في الفترة بين 10 و15 يوليو الحالي، تشهد تغييرات في عدة حقائب وزارية.

وقال كاتب صحيفة "حرييت" التركية، عبدالقادر سيلفي، إنّ الحكومة التركية ستشهد تغيرات في الفترة بين 10 و15 يوليو الحالي، مع نهاية السنة الثانية للحكومة الحالية في 10 يوليو.

وأوضح أنّ الوزارء الذين سيبقون في مناصبهم حتى فصل الخريف، سيخضعون لتقييم الأداء في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأوضح سيلفي أنّ الرئيس أردوغان هو الشخص الوحيد المتاح له إجراء تغييرات وزارية، مشيرًا إلى أنّ ما يفكر به أردوغان غير معلوم. بينما توقع إجراء التعديلات الوزارية عقب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب التركي اليوم.