محافظ الإسكندرية يبحث مع "القوى العاملة" توفير فرص عمل لائقة للشباب

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بمناسبة استلامة عمله الجديد مديرا للمديرية.

وتم بحث عدداً من تكليفات محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية الحفاظ على صحة العاملين بالمنشآت الصناعية، فضلا عن عددا من الموضوعات المتعلقة بتوفير فرص عمل جديدة ولائقة للشباب.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تنفيذ لتوجيهات وزير القوى العاملة، ببدء مراكز التدريب التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات تصنيع كمامات مطابقة للمواصفات القياسية لوزارتي الصناعة والصحة، بأسعار التكلفة سيتم البدء في الإنتاج في مركزي التدريب المهني في كل من محرم بك، والرمل.

وفي ختام اللقاء، أهدى ياسر سعيد درع المديرية إلى المحافظ، فضلا عن نائبه أحمد جمال، وذلك تقديرا لجهودهما الملموسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.