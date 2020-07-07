كارول سماحة عن بداياتها في المسرح: "كنت محظوظة"

استعادت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، ذكرياتها مع المسرح، من خلال نشر جزء من إحدى المسرحيات التي شاركت فيها منذ أكثر من 21 عاما.

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "كنت محظوظة بالعمل مع مدارس فنية عريقة في بداياتي في بلدي لبنان، ضمن مهرجانات بعلبك الدولية".

وتابعت: "هنا مشهد حصري أعرضه لأول مرة من مسرحية إمارة من هالزمان 1999 للمبدع عبدالحليم كركالله، طبعا إلى جانب أعمالي المسرحية مع عملاق المسرح الغنائي الكبير منصور الرحباني".

وكانت كارول سماحة، طرحت منذ أيام، فيديو كليب لأغنية bon voyage، للمخرجة بتول عرفة، واقتربت نسبة مشاهدته على موقع يوتيوب 3 ملايين مشاهدة، وشاركها الكليب الفنان باسل زارو.