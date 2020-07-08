بينها 16 يختا.. تعرف على مراكز الغوص الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري، بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائهم لكل اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشارت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس باستيفاء 8 مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هم: "دايفنج فيجن، وسيفين هيفن وبلانت دايفرو، وميراج دايفرز اندر واتر سبورت، وصن سيبلاش، وبنجوين دايفرز، وبيج بلو دهب، وكوا دايفر، وأربعة مراكز للأنشطة البحرية هم؛ التسنيم اكوا سبورت فندق ستيلا شارم، والتسنيم أكوا سبورت فندق تروبيتال، وكرنفال جروب لونا، ورد سي ستار"، بالإضافة إلى خمسة مراكز للغوص بالبحر الأحمر هم: "باركودا وبلو وتر، وفاني دايفرز، ونيوصن بيجو، واكواريوم رد سي، وثلاثة يخوت سفاري هم، هيرو، وأمل حياتى، وفويجر، ومركز توب مارين للأنشطة البحرية".

وأوضحت سامية سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 74 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 38 مركز غوص و20 مركز للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتة إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وفيما يلي قائمة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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