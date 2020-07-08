حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثير بمتابعة رسائل الأبراج ويشعر بالفضول أحيانًا لمعرفة برج أيّ شخص يقابله أو يتعامل معه، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل أصدقاء العمل يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة ومع ذلك لا تضغط على الآخرين وامهلهم وقتا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تنزلق اليوم في حوارات تبوح فيها بأسرار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على عمل تغيير جذري لنظم بالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تجعلك منطلقا وأكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بتنظيم جهودك وأفكارك واعمل بدقة وتجنب العناد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك، كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب المواقف لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدعمك وتدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتفاهم مع من تحب وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمدك بروح هادئة ويمنحك لباقة ودبلوماسية وجمالا في المظهر والجوهر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تجمعك اليوم بالأخوة والأحباب أوقات هانئة وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وعليك بالدقة ومضاعفة تركيزك، لا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة وتأن في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تكلم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وعليك أن تنظم أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وتجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.