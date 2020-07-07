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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 07 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد ،وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تميل اليوم للتركيز على أمور مالية ومن الممكن تحقيق مكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك وتتمهل في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي 

الفلك ينصحك بمراجعة أقواك وردودك وعليك بالتريث قليلا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.