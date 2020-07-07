 حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك من أسرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لتأمل الأحداث من حولك وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نشوى مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أكتوبر.