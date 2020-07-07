زعيم المعارضة التركية يدين إغلاق الفضائيات: نعيش أسوأ مرحلة في تاريخنا

أدان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، في اجتماع اليوم، بمقر حزبه، قمع الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، للصحفيين والقنوات التليفزيونية.

وقال كليتشدار أوغلو في كلمته بمقر الحزب، اليوم، إن الصحفيين يتعرضون للقمع لأنهم يكتبون عن الحقائق، ويتحدثون عن الفقر والجوع والبطالة، في حين أن الحكومة لا تريد الشعب أن يرى الحقيقة.

وأردف أن قناتي "خلق تي في" و"تلى 1"، تعرضتا لعقوبة هي الأسوأ في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدًا أن كل القنوات التليفزيونية والصحفيين المعارضين يعملون في ظروف سيئة للغاية بسبب اضطهاد وقمع الحكومة لهم، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقرر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي، تعليق البث لقناتي "تلي 1"، و"خلق تي في" التركيتين المعارضتين، لمدة 5 أيام، كعقاب أولي مع التهديد بسحب التراخيص على نحو نهائي حال تكرار العقوبة ذاتها.

وأضاف كليتشدار: "يظنون أنهم سيحجبون الحقيقة بإغلاق القنوات التليفزيونية، وتكميم أفواه الصحفيين، ولكن الحقيقة ستظل واضحة للجميع".